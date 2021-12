Amazon fitxa militars espanyols

Existeixen certs. Així ho afirmen diversos membres de les forces armades de l'Estat que han decidit demanar una excedència de les seves obligacions com a militars i marxar a treballar a l'empresa privada. En un ampli reportatge publicat per, diversos testimonis de l'exèrcit espanyol relaten els beneficis que els suposa passar de despatxos i càrrecs "marcats per la burocràcia" a les files d'Amazon.Segons relata el mateix diari,s'han vist seduïts per una feina a l'empresa privada que els permet tenir un sou una mica superior, millorar-ne la conciliació familiar i pujar més de pressa professionalment. "La manca d'acció és un dels factors que influeix que cada cop més oficials marxin a les empreses, però també la recerca d'una vida més familiar", explica un dels militars al rotatiu.Amazon compta amb més deentre els seus empleats., però ja hi ha 700 persones que provenen de les forces militars de diversos països de la Unió Europea. La millor dels sous i de la qualitat de vida familiar són els dos factors principals, segons expliquen els mateixos militars, per fer el traspàs a l'empresa privada."No som mercenaris", intenten rebatre la majoria dels testimonis que parlen amb el rotatiu espanyol, que asseguren que el model d'èxit de l'empresa creada peres basa en diversos elements que tenen paral·lelismes amb els codis de conducta militar. En concret, expliquen que el mètodeels funciona molt. "És, bàsicament i traduït, la capacitat de poder discutir si no estas d'acord amb una decisió del teu superior i debatre-la. Al final, però, si el superior decideix una cosa, s'acata de manera total. Com a l'exèrcit", afirma un dels militars.

