Falten tot just uns dies perquè se celebri el. El pròxim, que enguany cau en dimecres, els bombos començaran a girar i a repartir premis arreu de l'Estat. Com és habitual, ja s'han venut un gran nombre de butlletes i moltes persones repeteixen número any rere any. Quins són els números amb més possibilitats de ser premiats?Les estadístiques de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) revelen les claus delsd'ençà que se celebra el sorteig, des del 1812.és eldel primer premi, conegut com "El Gordo", que més s'ha repetit al llarg de la història del sorteig. En concret, ha sortit en 32 ocasions, però d'aquestes mai ha acabat en 25. El segueixen els nombres 4 i el 6, amb 27 premis cadascun. Les terminacions de dues xifres més repetides han estat el 85, el 57 i el 75. Al contrari,(que només ha sortit en vuit ocasions) i el 2 (que només ha sortit 13 cops).Des dels inicis del sorteig, el primer premi ha estat 64 cops un nombre entre el 0 i el 10.000,i 73 entre el 30.001 i el 99.999. Pel que fa als, els que mai han estat premiats són els següents: 37, 39, 41, 44, 51, 64, del 67 al 70, del 73 al 75, 77, i del 80 al 99. I pel que fa a les, els premis mai han acabat en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82.

