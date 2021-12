El jutjat d'instrucció 5 de Tarragona ha dictatcomunicada i sense fiança per l'del passat dimarts, quan van resultar ferides quatre persones, una d'elles un agent delsque ja ha estat. L'home que va protagonitzar els fets a la plaça de la Mitja Lluna i a la carretera T-11 entre Reus i Riudoms haurà d'ingressar alquan es recuperi dels trets propinats pels agents en ser abatut en un mas del Baix Camp.L'agent de seguretat privada, de 45 anys, va disparar fins a, la companyia per la qual havia treballat. En total l'investiguen perel més greu el de. A banda de l'agent policial ja donat d'alta, les altres tres persones encara són a l'hospital, encara que no es tem per les seves vides. Pel que fa al mateix pistoler, continua en estat crític.Tot plegat va començar dimarts a un quart de dotze del matí. Hores després d'enviar un missatge que l'empresa va interpretar com a "amenaçador", l'home es va presentar a les oficines de Securitas amb. Amb un fusell, va encertar en tres persones i després va fugir amb el seu cotxe. Els Mossos el van poder localitzar a l'alçada de Maspujols, a la carretera T-11, on l'home va disparar contra un agent del cos. Tot seguit es va atrinxerar en un mas fins que va ser abatut pel Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos.

