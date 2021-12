Joan Carles I reapareix en públic en un partit de Rafa Nadal

En ple debat sobre el seu possible retorn a Espanya, el rei emèritha reaparegut en un partit de tenis que aquest divendres s'ha disputat a Abu Dhabi, entre el tenista mallorquí Rafa Nadal i Andy Murray. Les imatges les ha distribuït El Periódico de España L'operació de retorn del monarca emèrit espanyol des de l'emirat, on es va traslladar l'estiu del 2020 per posar distància amb els escàndols de possible corrupció, està pendent de l'arxivament de les diligències que té obertes la fiscalia del Tribunal Suprem pelsque presumptament tenia l'antic cap de l'Estat.Tot just aquest dijous la Casa Reial va distribuir una postal nadalenca amb la signatura de Joan Carles I i la reina Sofia, una novetat respecte als anys anteriors, però va remetre la carta sense cap text més enllà d'un "bon Nadal i bon any nou" i per separat de la postal amb fotografia dels reis, la princesa Elionor i la infanta Sofia.

