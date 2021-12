Un home provoca el caos a Barcelona: roba una furgoneta, condueix contra direcció i s'estimba a la Diagonal

Ara mateix al carrer Tuset. Sembla el desplegament per un desnonament però, segons sembla era un intent de robatori a una farmàcia.



Mossos molt aborrits o em falta info? pic.twitter.com/P5BhlbnbJ7 — Aitor 🌍 (@aitor_earth) December 17, 2021

han detingut aquest divendres al migdia un home que ha provocat el caos a Barcelona i diversos aldarulls. Tot ha començat al CAP Numància de la capital catalana, on tambéDesprés ha marxat a peu del local iHa fugit del lloc, ha circulat en sentit contrari i ha provocat un accident amb uns quants vehicles implicats.Al dispositiu policial per detenir-lo s'han afegit agents de la Brigada Mòbil, queEls agents han començat la cerca a peu guiats per les indicacions ciutadanes i han arribat a un establiment comercial al carrer Tuset, on ha estat detingut.Els Mossos han rebut l'avís gairebé a un quart de tres de la tarda, després que l'home es mostrés agressiu, causés destrosses en vidres i mobiliari del CAP i amenacés els clients del bar amb un ganivet., han explicat a l'ACN fonts municipals.

