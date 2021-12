En un any es produeixen 400.000 agressions sexuals a l'Estat, la majoria a dones i joves

, dels quals la gran majoria de les víctimes són dones, infants i joves. Un informe elaborat per investigadors de, per encàrrec del, determina que de la xifra total d'incidents, agressions i abusos sexuals que es produeixen en un any a tot l'Estat, unes 100.000 víctimes són menors d'edat.L'estudi mostra xifres contundents: per a les dones existeix una probabilitat relativament alta de ser víctimes d'un incident de caràcter sexual.En el cas dels infants i els adolescents, la probabilitat cau a 1 de cada 60 persones. Els autors de l’estudi, membres delde la UB, han fet aquestes estimacions tenint en compte que en l’àmbit de la violència sexual les dades oficials representen només una part del total i que hi ha un gran, segons ells.Ho categoritzen com el fenomen que es pot descriure amb la metàfora de l’iceberg:. A partir de les dades disponibles, i aplicant diversos mètodes de combinació de dades, s’ha estimat la xifra de dades ocultes i, a partir d’aquí, també la incidència anual de casos de violència sexual en totes les seves tipologies i varietats. L’informe defineix la violència sexual tal com ho fa l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que, i això inclou els abusos sexuals infantils."És la primera vegada que s’elabora un informe en què es posa el focus en la violència sexual en totes les seves formes i dimensions, des de les més quotidianes i lleus —a l’escola, la família o l’àmbit laboral— fins a les més greus —violacions, abús sexual infantil o violència sexual exercida en persones amb discapacitat", explica el catedràtic Antonioinvestigador principal del GEAV. Per la seva banda,, responsable de l’Àrea de Violència de Gènere, Estudis i Formació del Ministeri de l’Interior, ha destacat la importància de combatre la violència contra les dones també des del coneixement, i afegeix que" és essencial un estudi actualitzat de la prevalença i la incidència dels fets de violència sexual a Espanya que ens permeti conèixer la seva extensió, magnitud i evolució, i completar així la informació sobre els fets denunciats".

