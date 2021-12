Macrobrot a Ripoll amb un centenar de contagiats vinculat a dos bars musicals

Sense test d’antígens

Ripoll pateix un macrobrot de Covid-19 vinculat a dos bars musicals del centre de Ripoll. Segons ha pogut confirmarde fonts sanitàries, ja són un centenar de casos positius els detectats els darrers dies. A causa de l’elevada interacció social del jovent, no es descarta que la xifra augmenti en els propers dies però, sortosament, tots són casos lleus.L’impacte del brot, especialment entre la gent jove de Ripoll i de poblacions de l’entorn, ha obligat fins ara a suspendre activitats comLes desenes de contagis difícilment provocaran una afectació hospitalària, però sí que han saturat l’atenció primària.En canvi, la Comi de Ripoll manté, de moment, tots els actes previstos, segons han explicat a través d’Instagram. Enguany, a banda de la festa de Cap d’Any al pavelló, també tenen previst reobrir la mítica discoteca Masters. La decisió, però, no és definitiva: "Som conscients de la situació i decidirem tenint en compte l'evolució de la situació", han afegit.Alguns dels casos també han tingut efecte a les escoles i han obligat aespecialment de menjador. Aquest divendres, les xifres de nens i nenes confinats a la comarca s'ha tornat a disparar, amb 16 centres afectats i 186 alumnes a casa.Els propers dies els indicadors epidemiològics poden arribar a nivells rècord, similars als de l’any passat quan es va decretar el confinament perimetral del Ripollès. A hores d'ara, laal Ripollès, coneguda com l'Rt, ja torna a estar a 1,75. Elper la seva banda, ha pujat fins als 1.373 punts, una dada molt elevada.A la comarca hi ha haguta causa de la pandèmia, quatre en els últims 15 dies.En ple increment de casos de Covid aconseguir un test d’antígens semblaAquest dijous, per exemple, s’havien esgotat a totes les farmàcies de la capital de la comarca i s’esperava que entre divendres i dissabte en tornessin a tenir en un moment on ja hi havia una demanda molt important de cara als àpats i celebracions nadalenques.​​

