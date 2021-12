Carta als Reis per a amants del futbol, la història i la cultura

Lectures per aprendre història i descobrir la dimensió geopolítica del futbol

Novetats editorials que analitzen el futbol des d’una perspectiva històrica i política Foto: @futbolitica_cat

Un tribut a Maradona, una (controvertida) figura que demostra l'impacte social del futbol

Publicacions dedicades a la figura de Diego Armando Maradona Foto: @futbolitica_cat

Recuperar les samarretes de quan el futbol no era (només) un negoci

Lev Iaixin, amb la seva tradicional samarreta negra, liderant la selecció soviètica Foto: Pinterest

Tornar a mirar el futbol amb ulls de nen

Recreació, en Subbuteo, d’un partit entre el Barça i el Porto Foto: @PLsubbuteo

ens comporta sovint diversos maldecaps. On tocarà el dinar familiar d'enguany? Quin menú haurem de preparar quan tinguem convidats a casa? On ens menjarem el raïm de Cap d'Any? Però, sobretot, què regalarem als familiars i amics amb qui ens trobarem en aquestes dates? Per resoldre aquest darrer repte, des de la secció Futbolítica deus proposem una carta als Reis (o al Tió o al Pare Noel, que aquí se celebra tot) per trobar el millor regal per als (i les) amants del futbol, la història i la cultura. Aquí els teniu:per descobrir i intentar explicar el món és una de les idees bàsiques que inspiren la secció que ara mateix esteu llegint i que cada vegada comparteixen més publicacions que s'apropen a l'esport rei des d'una perspectiva social, cultural i política.que reflecteixen a la perfecció el principi que el futbol és un fet social total i, en conseqüència, un mecanisme per entendre i explicar el nostre món. La primera, una obra de qui signa aquesta mateixa columna, i que porta per títol Futbolítica. Una vuelta al mundo a través de clubes políticamente singulares, editada per Altamarea Ediciones, una editorial que té una cura excelsa dels seus textos i que té una línia de publicacions que proposa una mirada social, cultural i política a l'esport. Aquest text de Ramon Usall, la versió castellana, revisada i actualitzada, de l'original que el 2017 va publicar Ara Llibres, ens planteja una volta al món a través d'equips que han esdevingut miralls de la crònica dels seus territoris i que ens porten, a través de la història, des de l'Anglaterra industrial de finals del segle XIX, que va veure néixer el futbol, fins a l'Afganistan on els talibans van prendre el control del poder, el darrer mes d'agost.El historiador en el estadio, de l'excel·lent periodista sabadellenc Toni Padilla, que porta l'eloqüent subtítol "Un ensayo sobre la geopolítica del futbol". En el text, Padilla ens planteja un altre recorregut pels cinc continents per descobrir com una quarantena de clubs de futbol d'arreu del planeta ens ajuden a explicar l'evolució de la història de la humanitat.d'aquells que frisen per descobrir històries futbolístiques poc conegudes i endinsar-se en l'apassionant dimensió social i política del futbol.i esdevé un fet social total és, sens dubte, Diego Armando Maradona. El Pelusa, malauradament traspassat fa poc més d'un any, era un autèntic fenomen social i polític. En conseqüència, la seva figura ha despertat l'interès, fins i tot, de l'àmbit acadèmic propiciant dues publicacions, editades coincidint amb el primer aniversari de la seva mort, que s'atansen, des de diferents vessants, a la seva figura i que tot seguit us recomanem.editada novament per la madrilenya Altamarea Ediciones, que recull contribucions diverses on destaquen les dels professors universitaris de filosofia Santiago Zabala, que no dubta a qualificar Maradona com "un rebel d'esquerres" que representa "l'oposició a l'imperi neoliberal", o Daniel Gamper, nét de Hans Gamper, fundador del mateix Barça del qual el Pelusa va vestir la samarreta durant dues temporades a l'inici de la dècada dels 80., publicada per Ned Ediciones i coordinada per un altre professor universitari de filosofia, Antonio Gómez Villar. Aquesta obra aplega una mirada polièdrica sobre Maradona a partir de diferents figures, entre les que repeteix el professor Daniel Gamper. Una circumstància que demostra l'interès acadèmic que desperta la figura del futbolista que, segurament, ha tingut major impacte social i polític de la història.que us acabem de proposar, és la rèplica d'algunes de les samarretes que va vestir al llarg de la seva trajectòria esportiva. Segurament, la més mítica és la de la marca francesa le Coq Sportif que duia la selecció argentina durant el mundial del Mèxic de 1986, que va suposar la consagració definitiva de Maradona com un jugador estratosfèric. També tenen, però, el seu encant la del Nàpols amb la propaganda de la pasta Buitoni al pit, la que l'equip del sud d'Itàlia vestia quan va guanyar l'històric scudetto de 1987, o la mítica samarreta Meyba del Barça que va lluir entre 1982 i 1984.en botigues virtuals (com per exemple, Retrofootball o Coolligan, per citar-ne un parell) que ens permeten vestir-nos amb la llegendària elàstica negra de Lev Iaixin amb les sigles de la Unió Soviètica estampades en alfabet ciríl·lic al pit que, així i tot, ell habitualment no portava, o amb les de les desaparegudes seleccions de la República Democràtica d'Alemanya d'Erich Honecker o del Zaire de Mobutu Sese Seko., que fins i tot el Barça ha posat en marxa una línia de productes vintage que imita algunes de les seves samarretes històriques, com ara la primera que va vestir el club, el 1899, o la groga amb una franja blaugrana al pit que portava Johan Cruyff durant la temporada 1974-75.ens porta directament a la nostra infantesa. Lligant amb aquesta nostàlgia pel futbol "d'abans" que és, segurament, el denominador comú que enllaça totes les idees d'obsequis recollides en aquest text, us proposem recuperar un joc històric, el futbol de taula, o Subbuteo, com es coneix popularment fruit de la marca que el comercialitza.i des d'aleshores ha entretingut i fascinat diverses generacions de petits (i grans) amants del futbol. Després de la Segona Guerra Mundial, el 1947, va sorgir la marca Subbuteo amb la que, a partir d'aleshores, es coneix el joc. Aquesta circumstància l'ha convertit en un autèntic producte de culte que fa les delícies dels col·leccionistes. Pels qui no vulguin buscar en el mercat de vell, Subbuteo continua fabricant i comercialitzant els seus productes, entre els quals destaca, pel públic català, el que venen amb llicència oficial del Barça i que caracteritza els seus tradicionals jugadors amb la samarreta blaugrana. Un regal excel·lent que tanca aquesta singular i "futbolítica" carta als Reis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor