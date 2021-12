L'alcaldessa de Barcelona,, ha comparegut aquest divendres per abordar l'amenaça del festival de música Primavera Sound d'abandonar Barcelona el 2023 per suposades traves de l'Ajuntament als seus plans de celebrar dos caps de setmana de concerts en lloc d'un, com era habitual. Colau ho nega i ha ordenat una reunió aquesta mateixa tarda entre l'organització del festival i el tinent d'alcalde de Cultura,"Mai he tingut dubtes de la complicitat entre Barcelona i el Primavera Sound i si n'hi havia alguna, quedarà resolta en la reunió que se celebrarà avui", ha garantit. Preguntada per si el conflicte té relació amb un augment del lloguer que es cobra al Primavera Sound, ha negat que existeixi un problema de diners.Colau ha assegurat que "està fora de discussió que el festival es queda a Barcelona", i ha garantit el model de festival ampliat,, previst per al 2022 amb la finalitat de recuperar pèrdues generades per l'aturada causada per la pandèmia. "Vull recordar que jo mateixa vaig sortir a anunciar l'edició ampliada de 2022", ha subratllat."Estem treballant perquè l'edició ampliada es doni", ha explicat l'alcaldessa. La intenció del Primavera Sound és que el format de doble cap de setmana sigui definitiu.

