Què he de fer a partir d'ara si soc contacte d'un positiu?

Altres notícies que et poden interessar

Nou canvi de protocol. Davant l'arribada de la, Salut ha decidit modificar les indicacions per als. Així, a partir de dilluns tots -també els vacunats- hauran de fer quarantena durant. Fins ara, la mesura només afectava la gent no immunitzada.El seguiment de contactes estrets només s'activa quan. Les persones que hagin compartit espai amb el positiu a menys de dos metres, més de 15 minuts i sense mascareta durant les 48 hores prèvies als símptomes del contagiat, hauran d'aïllar-se durant 10 dies. Si es presenten símptomes, cal contactar ràpidament amb un centre sanitari o el 061.Els contactes, a partir d'ara, hauran de fer-sed'haver-se exposat al virus. Si la prova diagnòstica és negativa, el professional sanitari decidirà si es pot acabar la quarantena o si l'ha de continuar. En cas de sospita d'infecció, la prova es repetirà després de 48 hores.Durant els deu dies d'aïllament, els contactes han d'estar localitzables. Si treballen, cal que facini, si no és possible, rebran la informació per tramitar la baixa laboral. Salut demana que els contactes es quedin preferiblement en unaben ventilada -10 minuts tres cops al dia- i utilitzar mascareta per sortir-ne. També aconsella rentar-se les mans sovint, rentar la roba separada de la resta a 60 graus o més i netejar el lavabo després de cada ús, a no ser que pugui utilitzar-ne un només per a ell.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor