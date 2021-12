Què és ser contacte estret de Covid-19?

Altres notícies que et poden interessar

El departament de Salut hade la pandèmia de la Covid-19 davant l'augment de contagis registrats els últims dies. Segons ha avançat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en roda de premsa,tots els contactes estrets de casos de Covid hauran de tornar a ferSegons detalla el Departament, els contactes estrets són totes aquelles persones que han compartit espai amb un positiu a menys de, durant més dei des de lesa l'inici dels símptomes. En el cas de les persones asimptomàtiques, es tindran en compte les 48 hores prèvies a la realització de la prova.Aquest canvi de protocol obliga a fer quarantena dea tots els contactes estrets, no només els d'òmicron com fins ara. Tot i que el protocol es publicarà durant aquest divendres, el canvi entrarà en vigor a, dia en què també podran variar lesactuals per frenar l'escalada de la nova variant.​​

