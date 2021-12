Tots els contactes estrets de casos de Covid hauran de tornar a fer quarantena

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut,, ha anunciat que el departament prepara un canvi en el protocol perquè sigui obligatòria la, no només els d'òmicron com fins ara, davant el pronòstic que d'aquí a tres setmanes la nova variant -més contagiosa- sigui majoritària a Catalunya. El protocol es publicarà aquest divendres iEl conseller ha declinat avançar si es prendran restriccions per combatre l'empitjorament de les dades de la pandèmia, en una jornada en què es reunirà la comissió delegada de la Covid per rebre el dictamen del comitè científic assessor, que reclama noves mesures per contenir l'increment de casos."Tant de bo no haguem de prendre mesures restrictives, però sí que podem prendre altres mesures:si soc un contacte estret", ha dit, i ha alertat que el 40% dels contactes estrets de contagiats de Covid no segueixen la quarantena.Són les persones que han cde Covid-19 ade distància, duranti des de les. Si la persona positiva no ha tingut símptomes, es tindran en compte les 48 hores prèvies a la realització de la prova diagnòstica.​​

