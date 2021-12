«Què t'hi jugues?», l'eina per prevenir l'ús addictiu dels videojocs entre els adolescents

El(CAC)i l'han presentat aquest divendres materials per a les escoles per prevenir lesals videojocs i les apostes, davant l'evidència que han augmentat els casos d'ús patològic entre els joves, especialment des que va començar la pandèmia, com ha apuntat Susana Jiménez Murcia, coordinadora de la Unitat de Joc Patològic de Bellvitge.Es tracta de les unitats didàctiques Què t'hi jugues , adreçades a estudiants de 3r i 4t d'ESO i disponibles a la web del CAC. El president de l'organisme,, ha assegurat que no es pretén "demonitzar" els videojocs sinó donar "eines als adolescents perquè en facin un ús crític i responsable" i prevenir conductes de risc. Del gener al març es testaran aquestes unitats en dues escoles amb l'assessorament d'experts de l'Hospital de Bellvitge i del CAC, i la idea és estendre posteriorment el projecte a altres centres educatius.Els materials didàctics inclouen 15 activitats, i en l'específica sobre els videojocs es pregunta a quins jocs juguen, quantes hores, com se senten quan juguen i si segueixen els. També se'ls demana si els videojocs condicionen altres formes de lleure i es reflexiona sobre els estereotips de gènere que transmeten."Un videojoc pot ser molt estimulant, però sempre amb esperit crític", ha alertat el conseller de Salut,, que ha remarcat que entre els grups més desafavorits hi ha més addiccions a aquests jocs. El conseller ha explicat que la llei d'addiccions catalana es va aprovar l'any 1988 i per això el Departament treballa en una nova norma que abordi lesEl conseller d'Educació,, ha assegurat que l'alumnat haurà d'aprendre als centres educatius a "discernir entre la conducta responsable i el risc" que representa "l'abús del consum de videojoc i les apostes". "Nois i noies reben un elevat nombre d'impactes publicitaris de jocs online", ha alertat, i es poden identificar per persones que s'han fet riques "per un cop de sort" en lloc d'amb esforç.El-un 96% en el cas dels nois- i la prevalença d'ús d'aquests jocs és més alta entre els alumnes més joves. Entre els de 14 anys, el 85% els utilitzen, mentre que amb 18 anys el percentatge ha baixat fins al 78%.Loppacher ha alertat que una desena part dels joves de 14 a 18 anys han participat en apostes, malgrat que estan prohibides per a menors d'edat. De nou, la prevalença dels jocs d'atzar és més elevada entre els nois -el 17% hi han jugat- que entre les noies (3,8%).

