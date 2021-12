Així sona la nova cançó d'Antònia Font després d'onze anys de pausa

València (encara sense emplaçament) el 9 de juliol, i el Palau Sant Jordi el 15 d'octubre, són doncs les quatre "úniques" dates "d'aquesta primera fase de la gira" (2022) confirmades fins al moment. Després d'anunciar que es reunirien puntualment per oferir un concert al Primavera Sound, el grup va afegir les dates d'Inca i del Sant Jordi, i van anunciar també que preparaven noves cançons per a un nou àlbum. Ara s'hi ha sumat València.La primera mostra del que serà el seu nou disc és Un minut estroboscòpica, la cançó que han donat a conèixer aquest divendres.explica en un comunicat del grup que quan es va plantejar escriure cançons noves per a Antònia Font va pensar que "havien de ser cançons d'Antònia Font", diferents de les que fa com a músic en solitari o per encàrrec., era el moment de recuperar l'essència i escriure com si aquests anys de silenci no haguessin passat", diu el músic.Oliver reconeix que ha hagut de fer un esforç per recuperar aquesta "essència", "l'univers primigeni, els principis estètics" que, diu, el van motivar de posar-se a escriure fa gairebé trenta anys. Sobre el procés, relata:intentant dormir i estar despert a l’hora, somiar, sobretot, fer un viatge a llocs desconeguts del meu cervell que encara no coneixia, i d’aquesta manera vaig aconseguir connectar amb el món màgic d’Antònia Font que, molt lluny de ser meu, ja és a un lloc imprecís que ni jo mateix sé com es va crear. Però el vaig trobar, i com si fos un estany enmig de la muntanya per a mi sol, hi vaig bussejar durant setmanes i van sorgir soles aquestes cançons".