entrevista

, de, acaba de publicar un llibre en què relata. Amb només 15 anys, Gascón va patir un brot d'anorèxia molt important. Va ser a partir d'aquí que va començar a escriure relats sobre aquest. "Escriure va ser com una teràpia", recorda.Passat un temps, el 2020 va aconseguir l'alta mèdica des del Consorci Hospitalari de Vic, però el març d'aquest 2021 va patir una altra recaiguda. Ara segueix en eli aquest llibre l'ha ajudat. No és una novel·la autobiogràfica, però té molt de l'Elsa: "Són els meus pensaments i la major part dels fets són reals".Ésprotagonitzada per la Gabriela on s'hi pot llegir el desenvolupament del trastorn alimentari. Des que no esmorza un dia, a provocar-se els vòmits, fins que acaba ingressada a un hospital on hi coneix un noi.Com a la novel·la,. "L'amor em va ajudar moltíssim a recuperar-me", explica la jove, recordant que el 2018 va conèixer la seva parella actual que ha estat "l'empenta per sortir del pou"."Ajuda moltíssim aquella il·lusió d'una persona que t'estima incondicionalment, que ho donaria tot per tu i que", afegeix. "És l'amor en sí, ja sigui de parella, amistats o família", destaca.El títol de la novel·la és. ", exposa la jove escriptora. D'una banda, "hi ha la part irracional, la de la malaltia que et controla"; i de l'altra, la racional, "aquella que conserves de tu però que s'ha fet molt petita".Per "reforçar" aquesta part racional fan falta fàrmacs, psiquiatres, psicòlegs... per ", creure en tu mateixa, sentir-se segura i veure que per molt que no t'agradi el teu físic, et pots acceptar i conviure amb això". "I inclús arribar a veure petites coses que t'agradin", afegeix.A més de ser un element terapèutic per a ella, Gascón vol ajudar a adolescents i adults que estiguin passant per aquest trastorn. "Al llibre es mostra tot el desenvolupament de la malaltia", afegeix. "Si algunes persones es troben al principi de la malaltia i llegeixen tot el camí que els espera, veuran que no els val la pena" o "d'altres en un moment més avançat podran veure que hi ha llum al final del túnel", relata.De moment, ja ha rebut missatges de retorn de persones que patien aquest trastorn o de gent propera. "Que els puguide fer la novel·la", subratlla.Gascón recorda que demanar ajuda enmig d'un trastorn com aquest "és molt complicat". "No va d'un dia per l'altre. Comences saltant-te un esmorzar, després, un berenar i continues reduint ingesta... fins que", declara."En aquest moment, t'adones que has, i has de demanar ajuda", subratlla la jove, que va sentir-se aïllada, amb dolor als ossos i fins i tot va desmaiar-se. ". Si en demanes, aquell cos ideal que vols aconseguir no serà possible", conclou.Els trastorns alimentaris són els problemes de salut mental que més afecten a joves. "les 24 hores. No hi ha descans", explica. En aquest sentit, aconsellaria als joves que ho pateixen que "no abaixin la guàrdia", ja que a la mínima pot tornar a aparèixer la malaltia. "Els diria que posin barreres i vigilin els pensaments, descartant aquells que no són bons per a ells mateixos. I sobretot que no perdin l'esperança", conclou."Ser que és complicat veure una malaltia mental perquè no és un braç trencat, però", expressa. Per això considera que és "essencial" que La Marató d'enguany tracti sobre la salut mental."Anys enrere, la mort o el sexe eren tabú.", reflexiona Gascón. "Hauríem de conèixer més bé les malalties mentals i sobretot no jutjar des de fora", conclou.

