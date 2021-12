La Generalitat ja ha imposat cinc sancions per lloguers abusius

El Govern ha imposat jaSegons ha pogut saber, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (dependent del Departament de Drets Socials) ha fet efectives sancions a, les dues primeres de les quals ja s'han cobrat. A finals de setembre, aquesta normativa va complir un any i tot just a finals d'octubre es va notificar que l' Ajuntament de Barcelona havia imposat la primera sanció emparada en aquesta per lloguers abusius.Aquestes cinc resolucions ja tancades per la Generalitat, però, no són els únics expedients que ha iniciat en tenir constància d'incompliments. Actualment, encara n'hi ha, dels quals, és a dir, amb proposta de sanció però en tràmit d'al·legacions abans que aquesta es faci efectiva. La resta es troben en punts previs abans no es conclogui la multa, 26 d'aquests tot just en fase inicial d'obertura, 80 en període d'informació prèvia, 23 amb expedients pendents de tancar i 26 pendents d'incoar.En tot cas, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya no és l'únic ens amb capacita sancionadora, ja que els ajuntaments afectats també en tenen capacitat. De fet,, quasi tants com els 169 de la Generalitat, malgrat que tota aquesta activitat local se centra exclusivament en tres municipis.té iniciats 143 procediments sancionadors,n'ha obert 16 més i, 5. La resta d'ajuntaments afectats no ho ha considerat necessari per ara o els ha clos ja tots.Finalment, l'per incompliment de la llei de contenció de rendes. En total, per tant, les administracions públiques catalanes estan gestionant actualment 460 expedients, a banda dels ja tancats o les sancions eventualment imposades.En tot cas, la normativa catalana resta pendent de si ell'avala o si, per contra, la tomba i anul·la. El govern espanyol va recórrer la llei el juny , malgrat que no en va demanar la suspensió automàtica, motiu pel qual segueix aplicant-se fins que no hi hagi veredicte. Si aquest fos negatiu, però, previsiblement les sancions s'haurien de retornar. El PP també havia presentat prèviament un altre recurs a l'alt tribunal contra la mateixa normativa.Durant el primer any de vigència de la llei, la normativa va fixar que aquesta seria aplicable a 61 municipis on considerava, en base a diversos paràmetres, que hi havia problemes seriosos per accedir al lloguer. Un cop complert aquest termini, havien de ser els mateixos municipis (a través de l'ajuntament o de l'Àrea Metropolitana de Barcelona) els qui decidissin si mantenir-hi l'aplicació de la llei, sumar-s'hi o sortir-ne. Set van optar per entrar-hi i a vuit va deixar de ser efectiva, així que el nombre total de, molt similar a la xifra inicial.

