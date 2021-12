Pallars Digital i Alba Jussà, guardonats als Premis Bones Pràctiques de Lectura Fàcil

Altres notícies que et poden interessar

L'Associació Lectura Fàcil ha guardonati el diarien els. El rotatiu pallarès, vinculat ai la cooperativa han estat premiats per la secció, nascuda amb l'objectiu de fer arribar l'actualitat de les comarques pallareses a aquelles persones que tenen més dificultats en la comprensió lectora.De fet, aquesta experiència -- ha rebut eldel certamen per ser. Així mateix, l'Associació Lectura Fàcil també ha destacat que el projecte emprès per les dues entitats ési té. Com a guanyador de l'accèssit, Pallars Digital rebrà un lot de llibres en lectura fàcil valorat enEl director del rotatiu pallarès,, s'ha mostrat "molt content" per la concessió del premi. Ubach assegura que el guardó concedit per l’Associació Lectura Fàcil reconeix la "bona feina feta" conjuntament amb Alba Jussà i queEl primer premi del certamen, en el qual hi han participat iniciatives d’arreu de l’estat espanyol, se l’ha endut el(Lugo). El primer accèssit ha estat per a la(Palma de Mallorca), mentre que el tercer ha recaigut en el(Vitoria-Gasteiz).La lectura fàcil és un mètode per adaptar i redactar textos, llibres i documents per fer-los més fàcils de comprendre. S'adreça a tota la població i, especialment, a persones ambassociades a la senilitat, una incorporació tardana a la lectoescriptura, un trastorn d'aprenentatge, una discapacitat intel·lectual o bé per afavorir l'accés a la informació a persones de parla estrangera i a infants.

