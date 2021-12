El líders europeus fracassen en trobar una resposta comuna a la crisi energètica

Dos països discordants

Els caps d'estat i de govern de lano han estat capaços d'arribar a cap acord per trobar una resposta comuna a la crisi pels preus de l'energia. En ple rècord històric del preu de l'energia, els 27 han debatut durant hores com fer front a la crisi energètica, però Polònia i la República Txeca han bloquejat l'acord amb l'exigència d'introduir la necessitat de reformar el mercat europeu de carboni.Per a la delegació espanyola, l'esborrany era suficient perquè suposava "seguir avançant" en el debat energètic. El darrer text que circulava entre els líders instava la Comissió Europea a aprofundir l'anàlisi del"No és un secret que hi ha diferents opinions", ha afirmat el president del Consell Europeu,després de la trobada dels líders. Segons Michel, en aquesta trobada "no era possible arribar a un acord" sobre energia. "Hem entès que necessitàvem més temps per a aquesta qüestió", ha dit.El president del govern espanyol,ha lamentat que els 27 no hagin arribat a cap acord sobre com fer front a la crisi per l'augment dels preus de l'energia. En la roda de premsa posterior a la reunió dels líders europeus, Sánchez ha insistit, però, que segueix confiant a trobar una resposta europea a la crisi. "No tirem la tovallola", ha dit.El president del govern espanyol, és "inacceptable" quehagin bloquejat l'acord amb demandes que sabien que "no tenien consens" entre els 27. "Lamentem que no s'hagi arribat a un acord, però estem obrint camí", ha dit.Sánchez ha assegurat que Espanya donava suport al darrerde conclusions perquè era un "acord de mínims" que instava la Comissió Europea a fer una avaluació més detallada del sistema energètic."Per desgràcia, alguns estats no han acceptat aquests", ha dit Sánchez, que ha retret a aquests estats que volguessin introduir en el text qüestions que no estaven relacionades amb el debat.

