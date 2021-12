L'Agència Europea del Medicament autoritza l'ús de la pastilla de Pfizer contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

L'Agència Europea del Medicament (, per les seves sigles en anglès) ha aprovat aquest dijous l'ús d'emergència de la píndola decontra la. Segons els resultats publicats per la farmacèutica nord-americana, el medicament ofereix uncontra casos greus i morts per la malaltia. Combinat amb la vacuna, podria ser la fi de la pandèmia.L'EMA ha decidit que l'edat mínima per prendre la pastilla sigui de. El tractament, anomenat, també seria eficaç contra la variant òmicron, segons els experts. Als Estats Units,ja n'ha encarregat 10 milions d'unitats.cada país ha de sol·licitar-ne l'ús per separat.Aquests resultats, encara sense publicar en cap revista científica, són superiors als que va anunciar, que des tenia fins ara l'única pastilla anticovid aprovada per l'Agència Europea del Medicament. Aquesta píndola té una eficàcia delper evitar hospitalitzacions, segons l'empresa que la fabrica.El tractament de Pfizer s'ha d'administraren els primers cinc dies posteriors a l'inici dels símptomes, apunta l'EMA. En total, el tractament ha de durar deu dies, en els quals el pacient ha d'ingerir 30 comprimits.​​

