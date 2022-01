Tot l'esport que no et pots perdre aquest 2022

Un Mundial atípic, la gran cita del futbol

Per a què competirà el Barça?

El bàsquet català, en el seu millor moment

Marc Márquez vol tornar a lluitar a MotoGP

Nova etapa a la Formula 1

Jocs Olímpics d'Hivern amb polèmica



El calendari d'esdeveniments a Catalunya

La Volta Ciclista a Catalunya: Del 21 al 27 de març

Barcelona Open Trofeu Comte de Godó (Real Club Tenis Barcelona): Del 16 al 24 d'abril

Gran Premi de Formula 1 (Circuit de Catalunya): Del 20 al 22 de maig

Gran Premi de Moto GP (Circuit de Catalunya): Del 3 al 5 de juny

Trofeu internacional Ciutat de Barcelona de Natació: Del 15 i 16 de juny

Copa Mundial d'Hoquei Femení (Terrassa): De l'1 al 17 de juliol

Rally Catalunya-Costa Daurada: Del 20 al 23 d'octubre



L'esport arrenca el 2022 amb els mateixos dubtes que el 2021. La pandèmia ha repuntat amb lai la varianti el risc de cancel·lacions torna a planejar sobre la majoria d'esdeveniments esportius. Ara bé, si tot segueix tal com està planejat, repassem a continuació lesL'esdeveniment futbolístic del 2022 serà elde seleccions masculines. Una competició atípica per les seves dates -del 21 de novembre al 18 de desembre, sent el Mundial més curt de la història- i controvertida perquè la seu elegida ha estat. L'elecció del país ha estat durament criticada, no només per la seva situació dels, sinó també pel mateix nomenament com a seu, tacat per sospites deA nivell esportiu, les insòlites dates elegides -celebrar el Mundial a l'estiu hauria estat impossible per les- trasbalsaran absolutament els calendaris de les competicions nacionals. La majoria de les lligues d'Europa començaran la primera setmana d'agost i s'acabaran a finals de maig amb aquestaentre. La Champions League i l'Europa League es mantindran igual.són les tres competicions a les quals aspirarà eldurant la temporada 21/22, després d'un inici nefast de curs en què l'equip s'ha quedat sense cap mena d'opció al títol de Lliga i eliminat de la Champions League.La primera de les competicions, la Supercopa, serà ben d'hora. El 12 de gener els blaugrana s'enfrontaran contra elen la semifinal del torneig, que també comptarà amb un. La final serà el 16 de gener i si els plans dels organitzadors no canvia, els tres partits es jugaran a l'A Europa, els blaugrana s'enfrontaran alals setzens de l'el 17 de febrer ali el 24 de febrer a Itàlia. La final d'aquesta competició serà el 26 de maig a Sevilla mentre que la final de laserà dos dies després, el 28 de maig.Pel que fa a la resta d'equips catalans a primera i segona divisió, l'voldrà assegurar la permanència a la màxima categoria i lluitar per una possible entrada a, mentre que elbuscarà una bona temporada a segona divisió que li permeti tornar a primera.En el cas del, el Barça aspira a mantenir-se com el millor equip del món després que la temporada passada aconseguís el tan perseguit triplet de Lliga, Copa de la Reina i Champions League. Les coses avancen bé: laestà molt ben encaminada mentre que ales blaugrana s'enfrontaran contra un-en principi, inferior- als quarts de final. El Barça jugarà el partit com a local al Camp Nou.prometen una gran temporada pel bàsquet català. Els tres equips ocupen posicions altes a la classificació de la, i si es mantenen en aquesta línia, són clars candidats a jugar la, que se celebrarà del 17 al 20 de febrer aA Europa, els resultats dels tres catalans també generen optimisme. Els blaugranes són primers a la lliga regular de; els badalonins són primers en la fase de grups de; mentre que els manresans també lideren el seu grup a la. Les fases finals, això sí, seran les que decidiran si opten als diferents títols europeus en joc.Des d'aquell trencament de l'a la primera carrera de la temporada 2020,encara no s'ha recuperat al 100% per tornar a competir pel títol de. El de Cervera es va perdre gairebé totes les carreres del, i ja durant els'ha anat trobant en millor forma, fins i tot amb algunes, però sense la regularitat per lluitar per la primera posició final.El 2022 no començarà de la millor manera possible, ja que encara es recupera d'una lesió a l'a causa d'una altra caiguda, però l'objectiu tornarà a ser guanyar el que seria el seu novè títol mundial i el setè de la màxima categoria. Entre els seus rivals a la pista també hi haurà el seu germà, a més dels també catalans, els germansLa, que ha tornat a enganxar a tants aficionats després d'un apassionat duel entrepel títol, obrirà el 2022 una nova etapa en què és un misteri saber qui serà el dominador. Els cotxes canvien el seu disseny -tant visual com intern- i els neumàtics també. La competició tornarà a Catalunya -com fa 30 anys consecutius que passa- i amb la notícia que el Govern ha autoritzat la renovació del contacte fins al2022 també serà any de, però en aquesta ocasió és el torn dels d'. Normalment són força menys populars que els d'estiu, però abans de començar ja venen amb polèmica. Se celebraran del) i els anuncis de boicot s'han anat succeint durant les últimes setmanes. Això sí,diplomàtic (dels governs dels països), però no esportiu. Així doncs, a poc més d'un mes perquè arranqui la competició es preveu la participació de tots els països amb equip olímpic d'hivern.Pels aficionats de les, els agradarà saber que els 15 esports d'aquests Jocs Olímpics seran el biatló, el bobsleigh, la combinada nòrdica, el cúrling, l'esquí acrobàtic, l'esquí alpí, l'esquí de fons, l'hoquei sobre gel, el luge, el patinatge artístic, el patinatge de velocitat en pista curta, el patinatge de velocitat, els salts d'esquí, l'skeleton i l'snowboard.

