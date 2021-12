El dia en què Mr. Bean va parlar en català per «La Marató» de TV3

decelebrarà aquest diumenge la seva trentena edició en un programa molt especial, marcat per la pandèmia. La cadena pública desplegarà l a majoria dels seus presentadors estrella en la seva trentena edició, que girarà al voltant de la salut mental.Enguany La Marató tindrà com escenaris exteriors el MNAC, la Seu Vella de Lleida, l'amfiteatre de Tarragona i el Museu Dalí, a banda del plató televisiu. El mític programa solidari tornarà a recopilar moments per al rècord, com en moltes de les edicions passades.L'aparició de celebritats i personalitats internacionals és una de les grans sorpreses que amaga cada any La Marató. El 1995, un dels personatges més carismàtics de la ficció britànica va sorprendre els espectadors de TV3 amb una aparició estel·lar:, interpretant a Mr. Bean, va aparèixer en un gag a la televisió catalana parlant, precisament, en català. L'arxiu històric de TV3 ha recuperat les imatges d'aquell moment.Mr. Bean va ser una de les principals sèries britàniques de comèdia que va despertar més passions entre el públic del país. De només 15 episodis i estrenada de 1990 a 1995 al Regne Unit, el carismàtic i sapastre personatge va ser una de les referències més divertides per un públic català que començava a veure ficcions europees amb el doblatge en català. TV3 va emetre per primer cop la sèrie a partir del 31 de desembre de 1990, amb el primer episodi, i s'ha reemès nombroses vegades.

