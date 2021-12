Manuel Castells deixa el govern espanyol i Joan Subirats el rellevarà com a ministre

Subirats, retorn després de la jubilació

abandona el govern espanyol, segons ha avançat eldiario.es i ha confirmat. El ja exministre d'Universitats va accedir al càrrec ara fa dos anys, quan es va conformar l'últim executiu de, com a representant d'. Castells deixa la carteta del ministeri per "motius personals" -al seu entorn apunten a raons de salut- i el substituirà Joan Subirats, extinent d'alcalde d'a l'Ajuntament de Barcelona, que va plegar del govern municipal a mig mandat després de jubilar-se . Fonts parlamentàries d'Unides Podem han confirmat a aquest diari la tria de Subirats.Els canvis coincideixen amb lad'aquest dijous, precisament contra la llei estatal d'universitats que volia impulsar el mateix Castells. Un miler de persones s'han manifestat pel centre deen el marc de la vaga convocada pel, i en què també s'hi han sumat els instituts, que han criticat la "imposició" del 25% dea les aules.La presència de Castells al consell de ministres s'explicava, a banda del seu ascendent acadèmic, per la sintonia amb els comuns i el projecte polític capitanejat per. De fet, va ser ministre nomenat a petició d'-la quota catalana del govern espanyol de coalició-, després d'haver mostrat suport públic a Colau en la campanya que va conduir l'alcaldessa de Barcelona a la reelecció. Castells va arribar a participar en actes d'aquella campanya i també havia signat manifestos de suport a. Ha tingut un rol discret a l'executiu espanyol. Amb un pes polític perifèric i protagonisme mediàtic limitat, la seva acció política no ha tingut la notorietat d'altres integrants de govern.Malgrat la decisió de jubilar-se i deixar les responsabilitats al govern municipal de Barcelona, Subirats assumirà ara el càrrec de titular d'Universitats. L'acadèmic va ser un dels ideòlegs del projecte de Barcelona en Comú , que el 2015 va obtenir l'alcaldia de Barcelona contra pronòstic. De fet, va ser una de les tres persones que van participar en la presentació de la plataforma Guanyem, al costat de la mateixa Colau i, el 26 de juny del 2014 a l'escola Collaso i Gil del barri del Raval. Aquell va ser el germen del projecte polític dels comuns.En el primer mandat de l'alcaldessa de Barcelona, Subirats no va assumir responsabilitats al, per bé que era una figura clau en l'engranatge polític dels comuns. Sí que ho va fer en aquest segon mandat, com a tinent d'alcalde d'Educació i Cultura., coincidint amb la seva jubilació professional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor