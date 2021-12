La predicció de Bill Gates sobre el futur de la pandèmia pel 2022

Altres notícies que et poden interessar

Un dels principals gurús de la tecnologia i el fundador de Microsoft,ha tornat a elucubrar al voltant del futur de la pandèmia pel pròxim any. En unes previsions anteriors, el gegant de la tecnologia va considerar que la crisi sanitària del coronavirus minvaria a nivell mundial a principis del 2022. Davant l'onada de contagis massius a tot el planeta per la variant òmicron i l'augment de la variant delta,i ha determinat quin serà el futur de la pandèmia.En un article que ha escrit al seu blog,, ha considerat que "encara queda bastant temps perquè la Covid-19 desaparegui de les nostres vides", encara que. Gates assegura que el desafiament que suposa vacunar a la immensa majoria de la població, sobretot de les zones on no pot arribar l'antídot."Amb l'aparició de les variants delta i òmicron, i el desafiament per integrar la vacuna a la societat provoca que no estiguem tan a prop del final de la pandèmia com pensàvem", explica Gates.i fessin servir la mascareta", admet, dolgut, el que va ser fundador de Microsoft."Pot ser una ximpleria fer una altra predicció, però crec que la fase aguda de la pandèmiaA més, Gates admet que "és força possible que el 2022 la Covid-19 sigui una malaltia endèmica com la grip". També assegura que la letalitat serà semblant al virus que ja coneixem.​​

