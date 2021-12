Plataforma per la Llengua engega una campanya per demanar anuncis de joguines en català

Plataforma per la Llengua ha posat en marxa la campanya "A què juguem?" per demanar a les principals empreses de joguines, com són Bizak, Mattel, i Famosa, que doblin els seus anuncis en català en els canals de televisió de parla catalana. Així, segons expliquen des de la Plataforma, serien "lingüísticament responsables".La campanya s'ha iniciat aquest dijous i s'allargarà fins al dia de Reis. Les tres empreses que menciona l'entitat són les principals fabricants de joguines i fins ara totes tres han emès anuncis només en castellà a les televisions de parla catalana malgrat que, paradoxalment, Famosa és originària de la població d'Onil, al País Valencià.Bizak, Mattel, i Famosa sumen el 30% de la quota de mercat i en conjunt facturen més de 500 milions d'euros anuals a l'Estat espanyol. Amb aquest potencial, segons reclama la Plataforma, no poden al·legar motius econòmics per no oferir els anuncis traduïts al català. La campanya compta amb més de 4.500 signatures i es pot signar fent clic en aquest enllaç Aquestes empreses són tres dels principals fabricants de joguines i tots tres s’anuncien només en castellà a les televisions de parla catalana, malgrat que, paradoxalment, Famosa és originària d’Onil, al País Valencià.El català viu una situació d’anormalitat al sector: només un 8% de les joguines l’inclouen a l’etiquetatge i, segons un estudi recent de Plataforma per la Llengua, la immensa majoria d’anuncis de joguines emesos al canal Súper3 les tres últimes campanyes de Nadal són en castellà.Aquesta realitat contrasta amb la voluntat expressada pel 70% dels habitants de Catalunya que, segons una enquesta del GESOP encarregada per l’ONG del català, volen que els mitjans de comunicació que són en català només emetin publicitat en la nostra llengua.

