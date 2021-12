Una setantena de pollastres del Prat es fan una PCR

Altres notícies que et poden interessar

Una setantena des'han realitzatper participar en la Fira Avícola del municipi, que aquest cap de setmana arribarà a la seva edició número 48.L'objectiu dels tests que s'han fet aquests animals no ha estat descartar la Covid-19, sinó la, perquè hi ha hagut un brot en alguns països europeus. Les proves han estat similars a les que es fan a les persones: als pollastres se'ls ha introduït un pal pel bec.L'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha explicat que el resultat de les PCR ha estati ha apuntat que temien que la fira no es pogués celebrar. "Ens hem posat en el pitjor dels escenaris, amb el que no podíem comptar era amb un brot de grip aviària en el nord d'Europa que posés en perill exposar ocells de corral vius", ha ditDesprés que l'edició de l'any passat s'hagués de celebrar en format virtual a causa de la pandèmia, latorna aquest cap de setmana a la Granja de la Ricarda per a celebrar la seva edició 48, centrada un any més al voltant del pollastre Pota Blava i la carxofa Prat, dos productes emblemàtics del municipi.​​

