Els estudiants es manifesten contra la llei Castells i la «imposició» del castellà

Manifestació d'estudiants a Barcelona contra la «imposició» del castellà Foto: Frederic Esteve

Cordó dels Mossos a la delegació del govern espanyol davant la manifestació d'estudiants Foto: Frederic Esteve

Uns'han manifestat aquest dijous al migdia pel centre deen el marc de lacontra la futura llei estatal d'universitats, coneguda com a. A la vaga s'hi han sumat els instituts, que han criticat la "imposició" del 25% dea les aules, en paraules de la portaveu nacional del(SEPC),Els universitaris afirmen que la nova llei universitària impulsada pel ministre Manuel Castells comporta la "" de lai obre les portes a l'empresa privada. La marxa ha començat a la plaça Universitat i s'ha aturat davant la delegació del, on han llegit el manifest, han fet unai s'han llençat algunsEls estudiants han protestat perquè consideren que el projecte deespanyola s'ha fet a esquenes seves i asseguren que la comunitat educativa hi està en contra. Una de les principals crítiques és que "obre les portes" a les. Daviu ho ha exemplificat assegurant que tenen mésreservades per exemple als consells socials, on es prenen decisions importants com els. "Aquesta llei transforma un dret fonamental en una simple mercaderia", ha lamentat.A més, també rebutgen que no faci referència a la necessitat que lesi asseguren que relega els estudiants a òrgans "simbòlics", sense poder de decisió. En afegit, lamenten que manté i empitjora l'del sistema universitari.D'altra banda, critiquen que no afronta l'"" que es viu a les aules perquè "no blinda" el català, sinó que fomenta la parla en llengües estrangeres. Precisament, els estudiants d's'han sumat a la vaga principalment pel motiu lingüístic, arran de la darrera decisió delsobre el 25% de castellà a les aules.Daviu ha assegurat que els estudiants sortiran al carrer els cops que faci falta per: "Sense català no hi ha escola". Per últim, la portaveu ha llençat un missatge als partits polítics amb representació al Congrés, exigint-los el seu vot en contra de la norma, ja que ha considerat que aquest posicionament és "" si es defensa l'. Ha insistit que aquesta "no és una norma de consens".La marxa, amb finalització prevista a, s'ha desenvolupat sense incidents. Els estudiants només s'han aturat davant de la, on han fet una pintada a terra contra la llei, han llegit el manifest i han llençat alguns ous, pocs, contra el cordó policial format per

