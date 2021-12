Nou cas de catalanofòbia en el lliurament d'un paquet a Tarragona

El transportista de @SEUR que porta aquesta furgoneta a #Tarragona m'ha robat el paquet que jo he comprat, i pagat, a @amazon perquè no ha acceptat i permès que li digués el meu número de DNI en català... Ja n'hi ha prou de catalanofòbia! @mossos pic.twitter.com/7REqCj55rw — jordi giVert DUI (@Pcanyes) December 16, 2021

Un tarragoní s'ha quedat amb un pam de nas aquest dijous quan ha rebut un paquet comprat a Internet. Segons explica, l'afectat, aquest migdia un transportista de l'li duia una comanda que, demanada aEn demanar-li elper tancar el tràmit, Gibert li ha dictat els números en català i el repartidor li ha demanat que ho fes "". Gibertdos cops més assegurant que "", fins queI així ho ha fet: el repartidor. I no tan sols això, sinó que a l'hora de marcar el seguiment, ha introduït: "No vol firmar l'albarà". I en una consulta posterior s'hi pot veure el missatge de "lamentem que s'hagi produït un problema en el lliurament. El paquet es retornarà i emetrem un reemborsament entre 5 i 7 dies laborables després de processar la devolució".Davant d'aquests fets, Gibert considera que li han robat el paquet per una motivaciói per això ha exigit una solució a Seur, que per ara no ha arribat.Una situació semblant es va produir a finals del mes passat a, en aquell cas amb l'empresa GLS. Després que el client decidís no canviar de llengua, el repartidor va marxar amb el paquet.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor