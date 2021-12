La llum assoleix un preu rècord per tercer dia consecutiu

Elen el mercat majorista aconseguirà aquest divendres els 309,20 euros el magavat / hora (MWh), la qual cosa suposa registrar un nou rècord històric per tercer dia consecutiu, en superar els 302,48 euros registrats aquest dijous i batre per tercera vegada la cota dels 300 euros.Després de quedar-se prop dels 200 euros per MWh la setmana passada, el preu de la llumi la tendència de les últimes jornades ja advertia de la possibilitat de tornar a encadenar un nou rècord darrere l'altre, com ja va succeir al setembre i octubre, però en aquesta ocasió superant ja la barrera dels 300 euros.Lapujarà aquest dijous un 2,2% en només una jornada, mentre que la pujada arriba al 48% si es compara amb el mateix dia de fa una setmana. En comparació amb el 17 de desembre de 2020, l'augment és del 443%, és a dir, cinc vegades més.El preu màxim de la llum per a aquest dijous es donarà entre les 19.00 i les 20.00 hores, amb 350 euros/MWh, mentre que el preu mínim serà de 250 euros entre les 04.00 i les 05.00 hores, segons les dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia.Els preus repercuteixen directament en la tarifa regulada, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors a l'Estat, i serveix de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el seu subministrament en el mercat lliure. L'encariment en els últims mesos en el mercat elèctric s'explica, principalment, pels alts preus del gas en els mercats i dels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO₂), en màxims històrics en aquest any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor