Sanitat aprova la tercera dosi per a tots els majors de 40 anys

Laha aprovat administrar la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19 a les persones d'entre, començant per les de major edat dins aquesta franja. L'organisme també ha avalat continuar amb la franja, que tindrà el seu torn després.La dosi de reforç s'injectarà a partir dels sis mesos de l'última dosi de vacuna d'ARNm, com és el cas de. A més, en la reunió d'aquest dijous, la Comissió de Salut Pública ha donat llum verda a administrar la tercera dosi a tots els que van ser immunitzats amb. En aquest cas, la dosi de reforç s'injectarà a partir dels tres mesos de l'última dosi.En paral·lel, l'organisme insisteix que cal prioritzar la vacunació de personeso que no hagin rebut cap dosi de la vacuna així com la inoculació de la tercera dosi als grups més vulnerables, com ara els majors de 60 anys. A més, la Comissió de Salut Pública recorda que les persones de qualsevol edat que van ser immunitzades amb la monodosi dehan de rebre'n una de reforç.​​

