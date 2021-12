Els consells audiovisuals alerten que la nova llei «els ignora» i els deixa sense competències

alerten que la nova legislació sobre el sector "els ignora completament, no és concorde a l'ecosistema audiovisual de l'estat espanyol i limita les competències autonòmiques de tots ells". A través d'un contundent comunicat, els presidents dels tres òrgans reclamen millores en el text que va aprovar el-i va ratificar ERC a través de la negociació per la presència del català a les plataformes-.Segons tots ells,amb els serveis de comunicació audiovisual televisius a petició, ni amb les plataformes d’intercanvi de vídeos. "És un fet especialment greu si tenim en compte que avui dia aquests serveis i plataformes constitueixen una de les principals fonts del consum audiovisual de la ciutadania.Els reguladors territorials tenim atribuïda la missió, per llei, de vetllar pels drets de les persones en l’àmbit audiovisual", reblen en el comunicat, on asseguren que si es manté el text "es retallaran les capacitats d'actuació dels consells". El president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya,, ja va explicar aquines eren les línies vermelles per al CAC davant la nova llei. La limitació competencial n'era la més clara.Des d'un primer moment es va reclamar una estreta col·laboració entre les entitats autonòmiques i les estatals en la creació d'aquest nou marc regulador sobre les competències dels consells davant les plataformes.i en els darrers anys ja hem incorporat sistemes de control dels continguts de risc al món digital. Per tot això, volem expressar la necessitat d’establir, com un eix bàsic de relació, el principi de col·laboració entre l’autoritat estatal i les autonòmiques", expliquen al comunicat.

