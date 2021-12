El Meteocat conclou que cinc tornados van tocar terra en la passada llevantada

Desperfectes ocasionats pel tornado que va tocar terra el 23 de novembre passat a Poblenou del Delta. Foto: Cedida

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha dut a terme un treball de camp per a analitzar els danys materials provocats per les ventades fortes d’origen convectiu que hi va haver a diversos punts de la meitat sud del litoral català entre els dies 23 i 24 de novembre.La situació es va produir en un context dominat per una depressió amb reflex a tots els nivells de la troposfera, centrada a la península Ibèrica, que havia quedat aïllada de la circulació general atmosfèrica. Al llarg de diverses jornades hi va haverA més, es van arribar a observar, pel cap baix, fins aLa visita als llocs afectats ha permès conèixer el tipus de fenomen meteorològic que va produir els danys materials, així com estimar les dimensions de la franja de danys i la intensitat. S’ha pogut concloure queEl primer tornado va tenir lloc el dimarts 23 entorn les 9.45 hores al terme municipal. Va ser d’intensitat EF0, segons l’escala de Fujita millorada (vent inferior als 138 km/h) i va recórrer 1,6 km.El segon tornado va ser a les 11.28 al terme municipal dei va afectar una franja de 180 metres d’amplada màxima i 8,3 km de longitud entre les Roques Daurades i les Planes. Va assolir el grau EF1 (138 a 178 km/h).El tercer dels tornados va succeir també, si bé va afectar cala Forn i Sant Jordi d’Alfama. Va tocar terra al voltant de les 11.50 hores, va recórrer 4,2 km, l’amplada màxima de la traça de danys va ser de 90 metres i va ser d’intensitat EF1.El següent va tenir lloc a les 16.01 hores al municipi deli va afectar l’aeroport. Va ser d’intensitat EF0 i la franja de danys va ser de 3,7 km, amb una amplada màxima inferior als 50 metres.El cinquè va ocórrer l'endemà, dimecres 24, a les 11.18 hores a. En aquest cas, la tromba marina es va dissipar ràpidament tan bon punt va tocar terra i només va recórrer poc més d’un centenar de metres. Va ser d’intensitat EF0.Independentment, a, al voltant de Mas Bové, també hi va haver desperfectes a causa del vent. En aquest cas, la hipòtesi més plausible és que s’hagués produït un esclafit o un front de ratxa intens associat a la tempesta que hi va haver a la zona a les 14.38 hores. L’estació meteorològica automàtica que hi ha situada a pocs metres de la zona afectada va registrar un cop màxim de 92 km/h, del sud-oest. S’estima que va ser d’intensitat EF0.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor