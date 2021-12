Joan Carles I torna a signar la felicitació de Nadal de la Casa Reial

no torna a Espanya per Nadal, però l'emèrit sí que torna a signar la felicitació nadalenca de la Casa Reial. Des de la seva residència a Abu Dhabi, on va desplaçar-se l'estiu del 2020 per posar distància amb els escàndols de possible corrupció, el monarca emèrit signa el Christmas de La Zarzuela, al costat de Sofia.Es tracta, però, d'una felicitació sense fotografia ni text, més enllà d'un concís "Bon Nadal i Any Nou", a diferència de la postal que envien els reis, Elionor i la infanta Sofia. La felicitació dels reis sí que té una fotografia dels quatre membres de la Casa Reial i La Zarzuela l'ha enviat per separat de la dels pares del rei Felip.La postal nadalenca s'emmarca en els preparatius del retorn a Espanya del rei emèrit espanyol, l'endemà que es conegués que el govern espanyol i la Zarzuela busquen una casa on viuria quan tornés d'Abu Dhabi

