Les famílies de l'escola de Canet denuncien un assetjament mediàtic i polític: «És un relat fals»

Les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar exigeixen que el centre educatiu. En un comunicat, l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola denuncia que se senten "utilitzades, difamades i tristes perquè s’està generant un relat fals que no es correspon amb l’ambient cohesionat que es respira" al centre educatiu.i "als mitjans de comunicació que han contribuït a difondre un relat fals que amenaça de trencar el clima de bona convivència".L'AFA desmenteix de manera categòrica la suposada campanya d'assetjament contra la família que va demanar les classes en castellà"La nostra és una escola diversa i plural que mai ha permès, ni molt menys promogut, actituds discriminatòries de cap mena. Com a representants de les famílies, rebutgem fermament qualsevol mostra d’intolerància o falta de respecte", resen en el comunicat.Tot i això,"No podem ser equidistants amb una sentència que posa en perill el projecte educatiu i lingüístic acordat democràticament i que menysté els òrgans de participació del nostre centre educatiu", expliquen en el comunicat. Des de l'associació de famílies expliquen que mai ha aparegut cap membre del centre a l'AFA que demanés un canvi del model lingüístic "ni ha existit mai cap problema amb això"."La nostra escola hi caben totes les opinions formulades des del respecte i la tolerància. Per part nostra, defensarem sempre aquell projecte educatiu que hagi estat elaborat i aprovat de forma democràtica i participativa", sentencien en el comunicat.va encendre els debats parlamentaris a Catalunya i al Congrés dels Diputats ahir al matí. El diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va comparar la situació lingüística del país amb Ermúa. El president Pere Aragonès ho va considerar "un insult per a les víctimes" del conflicte basc.

