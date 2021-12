Manuel Bustos haurà d'entrar a presó pel cas Mercuri

haurà d'entrar a presó pel. L'ha ordenat que l'exalcalde de Sabadell ingressi al centre penitenciari que vulgui per complir la condemna deper dos delictes deconcretament per haver retirat multes de trànsit a familiars. La sentència, de desembre de 2018, va ser ratificada a principis d'any pel Tribunal Suprem. Malgrat els arguments de la defensa, que ressaltava les circumstàncies personals de Bustos i la seva conducta durant aquests últims anys, el tribunal ha desestimat la petició de suspendre la pena i ha ordenat que Bustos entri a presó en un termini de trenta dies.En l'escrit es posa de manifest que la fiscalia i la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que actua com a acusació popular, van demanar l'execució de la pena, en el primer cas en considerar que Bustos s'avia beneficiat de la seva condició d'alcalde, i en el segon que l'exbatlle ja havia estat condemnat per una altra peça del mateix cas, i que encara en queden diverses pendents de judici.No obstant, l'Ajuntament de Sabadell, que era acusació particular, no es va pronunciar al respecte. En el text queda reflectit que no hi va haver consens en la Junta de Portaveus celebrada a l'abril per abordar el posicionament unitari per la falta d'entesa entre les formacions que la configuren, i pn PSC, Ciutadans i Podem no consideraven que s'hagués de demanar el compliment íntegre de la pena.Ara l'Audiència considera que les mesures demanades per la defensa no són determinants per evitar l'entrada a presó, concretament que Bustos és pare de tres fills, un dels quals menor, i que un d'ells té una discapacitat. També aporta que les càrregues econòmiques de la família es veurien afectades amb l'entrada a presó, uns arguments que no es consideren excepcionals per rebre un tracte diferent.La defensa, a més, esgrimia que la naturalesa dels fets investigats tenien "escassa gravetat" i que van tenir "caràcter episòdic", a més de considerar que no es tractava d'un cas de corrupció política perquè es tractava de la retirada d'únicament dues multes. "No podem deixar d'abordar el tema de la prevenció especial en aquest tipus de delictes", s'apunta en la interlocutòria.Es destaca, paral·lelament, que Bustos va fer un curs de Transparència i Anticorrupció en la Gestió Pública l'any 2017, condició per a suspendre la sentència de la peça centrada en la manipulació de l'elecció d'un càrrec de Montcada i Reixac, i que a més va abonar els imports corresponents a la responsabilitat civil.No obstant, en considerar que no hi ha circumstàncies de tipus excepcional previstes en l'article 80.3 del Codi Penal que justifiquin una suspensió de l'ingrés a presó, es denega la petició de la defensa i es dona un marge d'un mes a partir del 16 de desembre de 2021 per l'ingrés de l'exalcalde en un centre penitenciari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor