Brot de Covid al Madrid amb diversos jugadors contagiats

Alarma alper unque podria afectar diversos jugadors del primer equip. Segons informen diversos mitjans madrilenys, el nombre de positius podria arribar a cinc, després dels dos casos confirmats aquest dimecres de. Així, s'ha suspès l'entrenament d'aquest dijous fins que es tinguin els resultats de l'última PCR feta a tota la plantilla.El brot deixarà els blancs sota mínims per enfrontar-se alaquest cap de setmana i a l'dimecres que ve. Els d'Ancelotti, líders amb vuits punts d'avantatge sobre el Sevilla -segon- i divuit sobre el-vuitè- s'enfrontaran a una situació complicada per mantenir el marge respecte als seus competidors.Des de l'inici de la pandèmia, fins a 14 jugadors de la plantilla madridista han passat la Covid. D'aquesta manera, elssón Courtois, Carvajal, Mendy, Lucas Vázquez, Ceballos, Isco, Camavinga, Asensio, Bale, Vinicius i Rodrygo.Els jugadors del primer equip no són els únics afectats pel brot que castiga la casa blanca. En la secció de bàsquet n'hi ha, com a mínim, dos més: l'entrenador,, i l'exblaugrana​​

