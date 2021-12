Mor Paqui Cruz, la «Niña de la Cárcel» de Rubí

vaaquest dimecres ala població on residia, als 82 anys. Coneguda pel seu activisme, participava habitualment amb el seu home,, ai en especial a la commemoració, cada 14 d'abril, del Dia de la, portant sempre una banderaNascuda el 1939 a San Clemente,, i filla de lluitadors delrepublicà, va passar la seva infantesa enmanxegues fins que a finals dels anys 40 se'n va anar a viure amb la seva tieta. Aquesta vivència li va donar el sobrenom de La Niña de la. El seu pare va ser indultat anys després. Buscant, Cruz va arribar aals anys 60, i poc després es va mudar a Rubí.Militant del(PCE),(EUiA) i, també es va enrolar en entitats com, l'Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica de Rubí Neus Català. També va ser la primera sòcia del CRAC.El seu home, també empresonat i torturat durant el, va ser el primer declarant en la causa oberta conta elfranquista que investiga la justícia argentina, l'estiu del 2015. El 2019 tots dos van rebre un homenatge de la Mesa de Catalunya de taules memorialistes, juntament ambEn els últims dos anys, elhavia tingut poca participació enpúblics a Rubí, a causa del seu estat de salut. Paqui Cruz serà enterrada aquest dijous ala les tres de la tarda. A les 11.30 es farà un petit homenatge.

