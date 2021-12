Montilla augura que la Generalitat no desobeirà la sentència del 25% en castellà

"Hi ha alguns que els agradaria que l’escola fos monolingüe i, ha afirmat. I és que, segons l’expresident, s’ha d’aplicar el que diu la LEC, "que la llengua vehicular és el català però que això no exclou el castellà".I ha dit que s’ha de deixar en mans de les escoles perquè siguin aquestes les que decideixin com s’ha de concretar el pla de llengües. Per tant, segons Montilla, "no hi ha una norma de caràcter general" sinó que s’ha d’aplicar amb "flexibilitat" segons les realitats de cada escola.. Són els centres i no els tribunals els que han de marcar la política lingüística", ha resumit.L’expresident ha afirmat que l’aplicació de la immersió a ciutats com Cornellà "no va suposar problemes" i que va "facilitar" que el català no només fos una llengua coneguda sinó també utilitzada. Però ha assenyalat que llavors el català a l’escola no era un tema "polititzat". I ha lamentat que ara hi hagi persones que associïn la immersió amb l’independentisme. "La llengua és de tots, ja hem trencat massa coses", ha conclòs.