El risc de contagi per Covid ja és tan alt com a finals de juliol

La pandèmia empitjora, a les portes de Nadal i amb la variant Òmicron amoïnant les autoritats sanitàries pel seu potencial contagiós. En les últimes hores el risc de rebrot a Catalunya ha augmentat fins a 766 punts, una xifra que no s'assolia des de finals de juliol, en ple pic de la cinquena onada.



Per tercer dia consecutiu hi ha més de 6.000 contagis notificats. En les últimes hores se n'han detectat 6.978, entre PCR i test d'antígens, mentre que l'Rt continua en augment. Per cada 100 casos de Covid, es contagien 147 persones més.

CONTAGIS 1.101.253 (+6.978) INGRESSATS 1.128 (+12) UCI 281 (+17) DEFUNCIONS 24.275 (+17) Rt 1,47 (+0,07) REBROT EPG 766 (+66)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.123.939 (+748) DOSI 2 5.345.729 (+805) Actualització: 16/12/2021

Els hospitals continuen rebent de forma lenta malalts de Covid. Ahir en van ingressar 12, que situen el total d'hospitalitzats en 1.128 persones, encara lluny dels registres de la cinquena onada, gràcies a l'efecte de la vacunació.

Els pacients crítics també augmenten: aquest dimecres e n'han declarat 17 més, que situen el total en 281. S'han notificat 17 morts per coronavirus que eleven el total a 24.275 persones.

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.123.939 (+748) 86,7 (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.006.119 (+1.384) 84,8% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 60.002 (-29.046) Actualització: 16/12/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.423.800 (+116) REBUIG A LA VACUNA 106.860 (+6) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.354.812 Dosis Moderna/Lonza: 1.932.955 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.423 Dosis Janssen: 348.362 Actualització: 12/12/2021

La incidència acumulada a catorze dies puja de 512,94 a 534,84 casos per 100.000 habitants, mentre que a set dies puja de 291,05 a 305,81.Pel que fa a la, 748 persones més han rebut la primera dosi i 805 han rebut la segona. Per ara, el 75,5% dels catalans estan vacunats en pauta completa.​​

