El Primavera Sound es planteja deixar Barcelona el 2023

Un dels directors del, Gabi Ruiz, ha explicat que l'organització del festival valora abandonar Barcelona el 2023 per les dificultats que assegura que els ha posat l'Ajuntament: "Ens han dit que no volen aquest model, i nosaltres en aquests moments estem buscant una altra ciutat on fer-lo"."Jo crec que no li interessa el Primavera Sound. En aquest moment, l'Ajuntament no fa cap esforç per una proposta com la que tenim nosaltres damunt de la taula pel 2023; és que ni tan sols la volen", ha lamentat en una entrevista publicada aquest dijous a La Vanguardia.Ruiz ha destacat que no demanen ajudes ni subvencions, sinó poder celebrar el festival dos caps de setmana en el, un espai pel qualA més, ha detallat, l'Ajuntament els ha dit que el segon cap de setmana en el qual volen fer el festival correspon a una data en la qual, per no molestar els veïns."L'empresa municipal que gestiona l'espai del Fòrum, BSM, ens va enviar una carta on ens deien que no se'ns acudís contractar grups i artistes per al 2023. Ara estem parats, no sabem què dir", explica. Els organitzadors diuen que necessiten una resposta "abans de finals d'any" i deixen anar queSegons ha dit, fa cinc mesos que estan tractant de reunir-se amb el regidor responsable del districte de Sant Martí, David Escudé: "perquè no podem treballar. Ho intento raonar amb ells, però jo ara, la veritat, me'n vaig i ja ho deixo"."Arriba un moment en què nosaltres ja hem obert oficina a Madrid, jo personalment me'n vaig a viure allà, i tiraré endavant l'oficina perquè ara hi ha moltes més oportunitats allà", ha afegit.També ha lamentat que Barcelona està "caient en una depressió, pot ser que per molts factors externs", i davant d'això ha demanat fer autocrítica.