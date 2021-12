Vídeo | Així és el volcà de la Palma vist per dintre

Primeras imágenes del interior del cráter más activo donde hay desgasificación, donde uno de nuestros equipos ha conseguido acceder a las 13:00 hora canaria / First footage of the interior of the strongest degassing crater, where one of our teams reached at 13:00 Canarian time pic.twitter.com/kKtnSOdZAa — INVOLCAN (@involcan) December 15, 2021

Aprofitant que ja no en surt lava, un equip científic ha pujat aquest dimecres per primera vegada al con principal del, a la Palma, per prendre dades sobre gasos. Allà ha filmat imatges inèdites de l'interior del cràter.L'Institut Vulcanològic de Canàries (Involcan) ha publicat a Twitter eldel con principal, que s'aixeca 188 metres sobre el nivell del terra. En aquest punt es va iniciar l'erupció el 19 de setembre.Les imatges mostren un, en l'interior del qual s'observen ensulsiades i diverses fumaroles, però on només se sent ja el soroll que el vent provoca sobre el micròfon de la càmera.Des de dillunsi el flux de diòxid de sofre que emergeix d'ell s'ha desplomat. El comitè científic que segueix l'emergència corrobora que tots aquests signes, juntament amb la reducció de la sismicitat i l'absència de deformacions del terreny, indiquen que l'erupció s'està esgotant, així i tot s'ha donat deu dies de termini per declarar-la finalitzada.

