Borràs posa en dubte que es compleixi l'acord sobre la llei audiovisual

La presidenta del Parlament,, ha posat en dubte que es compleixi l'acord entre el govern espanyol i ERC sobre la. "Veurem què dura aquesta promesa. El problema no és arribar a acords a Madrid sinó que no es compleixin", ha afegit en una entrevista al Més 324, tot afegint que aconseguir acords amb el govern espanyol "no vol dir que s'acabin complint". com va avançar NacióDigital , i un fons de doblatge i subtitulació -encara per a determinar d'on sortirà el capital-. Des de la Federació de Productors Audiovisuals (PROA) aplaudeixen el nou acord perquè consideren que "tanca alguns dels punts que es demanaven", però resten a l'espera de la materialització de xifres concretes.Borràs també ha replicat el portaveu d'ERC al Congrés,que si volia unitat per negociar el català a l'audiovisual es podria haver aconseguit tenint una posició unitària pel que fa alsBorràs també ha considerat "trist" que elque s'autoanomena com el "més progressista de la història" acabi arribant a un acord sobre el català no de "mutu propi" sinó per aconseguir aprovar uns pressupostos.Preguntada per la seva proposta d'instar el Departament d'Educació a assumir la direcció deBorràs ha dit que es tracta d'una proposta i que n'hi ha altres que s'estan estudiant. I ha afegit que ella mateixa li ha dit al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no es pot passar de dir que es farà tot per protegir el català a l'escola i dir després que no s'hi pot fer res. Tot i la polèmica que ha aixecat la seva proposta, Borràs ha considerat que és positiva si serveix perquè hi hagi una resposta.

