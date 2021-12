​Una jugadora de l'Iran desapareix del Mundial d'handbol

va marxar aquest dimarts de l'hotel on l'equip està concentrat amb motiu del Mundial d'handbol a València i no va tornar. Aquesta és la cinquena desaparició a la seu valenciana, després de la fugida de quatre jugadores cameruneses la setmana passada, de les quals encara no se’n sap res.Segons ha informat l'organització de la competició, la jugadora va desaparèixer de l'hotel després de fer-se la PCR al matí i abans de l'hora de dinar. Davant de la desaparició d'aquesta jugadora, dos representants de la delegació de l'Iran van presentarShaghayegh Bapiri és la jugadora més més experimentada de l'Iran, amb 285 partits nacionals. La selecció iraniana va quedar eliminada a les primeres de canvi a la fase preliminar i ara ha jugat la fase de perdedors, en la lluita per les posicions entre el 25è i el 32è.

