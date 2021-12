Ibai i Piqué rebenten el Palau Sant Jordi amb el seu nou equip d'e-sports en un esdeveniment històric

L'equip d'Ibai i Piqué es diu @squadKOI, estrenen samarreta, plantilla de creadors de contingut i jugadors professionals. Barcelona bull i és el focus de Twitch



Informa @VictorrRodrigo https://t.co/YxMitcLnCE pic.twitter.com/zTdEeRDrzf — NacióDigital (@naciodigital) December 15, 2021

La Torre Stark, la Casa de Mickey Mouse, la Estrella de la Muerte, el 742 de Evergreen Terrace... siempre hubo un lugar épico en el que juntarse. ¡Bienvenidos a la #DisneyPlusGamingHouse @squadKoi! 👾🏡 pic.twitter.com/QuHvmeasny — Disney+ España (@DisneyPlusES) December 15, 2021

Elha vibrat com mai en una de les majors exhibicions de força del sector dels e-sports, els videojocs de competició professional. El gegant de l'streamingi el, han omplert fins a la bandera el mític estadi barceloní en la presentació del seu equip professional d'e-sports. En un palau amb gairebé 15.000 persones -més de 250.000 mil a través dels canals de Twitch-, Llanos i Piqué han fet història en un esdeveniment magnànim per mostrar al món la seva nova marca, KOI, i la seva nova plantilla de, el videojoc estrella de les competicions esportives.Els aficionats han pogut tornar a gaudir de l'espectacle del LoL en format presencial, gràcies a l'exhibició del nou equip d'Ibai i Piqué contra els campions francesos,. L'impacte d'aquesta competició esportiva a través d'un videojoc ha traspassat fronteres, amb un gran desplegament de mitjans i celebritats, tant d'internet com d'altres àmbits, que no s'han volgut perdre l'exhibició. El mateix Llanos ha admès que a través del seu streaming de Twitch es trobava amb moltíssima gent d'edat avançada que es comença a interessar per aquest esport i tot el que l'envolta.Sorpresa rere sorpresa, el Sant Jordi ha estat l'escenari d'un desplegament de la nova realitat d'internet:-a través del canal d'Ibai-, on s'ha presentat la samarreta, el nom, l'equip de creadors de contingut que acompanyaran la nova franquícia i tota la plantilla de jugadors professionals. A més, Llanos i Piqué han mostrat els principals patrocinadors del nou equip, que ha despertat una ovació general al palau: l'automovilística, el principal mecenes,; i la gran sorpresa,. El gegant de Walt Disney serà la imatge de la nova Gaming House -el centre d'operacions d'un equip-.Els milers de joves que han omplert el palau barceloní celebraven extasiats el retorn a les graderies per un esdeveniment del LoL. La majoria de les persones amb les quals ha parlat aquest diari asseguren que "els mitjans no són conscients encara de la importància del món dels e-sports", no només per a internet,i, sobretot, "per a tots els joves". Barcelona ja va ser l'escenari de la final de la Superlliga, la major competició espanyola del LoL, amb una gran presència catalana. La inversió de Piqué i la seva associació amb Ibai Llanos no és cap sorpresa per a un sector del futbol que veu com molts jugadors decideixen apostar per ser empresaris amb equips de League of Legends.són diversos dels futbolistes que han apostat pels e-sports, amb gran èxit. El Palau Sant Jordi s'ha situat aquest dimecres en el focus central d'un sector que cada dia que passa arreplega milers de seguidors, un nivell altíssim de competició i milions d'euros de benefici. El canvi ja ha arribat.

