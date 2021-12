El cap de la policia espanyola creu que la convivència «ha millorat» a Catalunya perquè no governa el PP

El director general de la policia espanyola,, ha defensat aquest dimecres al Congrés dels diputats que la convivència aha "millorat notablement" des que no governa el, a qui ha retret que es comporti com a "" i que dubti davant la promesa que el cos policial de l'Estta continuarà a la comissaria de"La senyoraels està descentrant a tots vostès. Tornin al", ha sostingut el màxim responsable de la policia en la seva intervenció davant la, on ha tornat a contestar sobre la prefectura de Via Laietana per sostenir que ja va deixar clar que no pensen abandonar aquest edifici al centre de, ​​com reclama l'independentisme.Després de recordar que s'ha "restablit" la relació que estava "trencada" amb els, Pardo ha assenyalat que rebutgen "qualsevol assetjament, ao a". "Donem suport individual a qui el pateix, i si és un policia, per descomptat", ha dit, preguntant al PP si quan denuncia assetjament es refereix als agents que "" en un hotel adurant l'1-O.

