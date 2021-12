Enquesta | Faràs canvis en la planificació de Nadal per la Covid?

Altres notícies que et poden interessar

Els assessors de la demanen restriccions abans de Nadal per frenar la. El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) ha defensat aquest dimecres la implantació deli la, ja que un possible augment dels contagis "podria desbordar ràpidament els sistemes sanitaris a la".El, de moment, ha descartat noves mesures per contenir elabans de Nadal malgrat les dades «pèssimes» de la pandèmia. L'executiu català, tot i això, reclama "minimitzar" les interaccions socials i no treure's laen interiors o bé en exteriors quan no es pugui respectar la distància de seguretat. I tu,​​

