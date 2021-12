La prova pilot de la renda bàsica universal es farà amb 5.000 persones

El(RBU) es farà amb una mostra del voltant de. Així ho ha explicat la consellera de Presidència de la Generalitat,, que ha detallat durant la presentació que es treballarà durant un any i mig en el disseny del pla i que els. Els pressupostos, que previsiblement s'aprovaran de forma definitiva el 23 de desembre, inclouen una partida deamb aquesta finalitat.El Govern parteix de la hipòtesi que una RBU suposaria "paradoxalment" un estalvi per a l'erari públic i que, a més, seria unaque permetria als ciutadans, entre altres coses, "més seguretat, ser més emprenedors i assumir més riscos", segons ha considerat la consellera. El cap de l'oficina de la prova pilot,, ha recordat que eli exclusió social i que aquestes són les "pitjors dades de pobresa dels últims deu anys". La conclusió, ha dit, és que les polítiques socials que s'han aplicat en la darrera dècada no han funcionat.Raventós ha defensat que molts programes socials actualment impliquen "problemes inherents" com l'estigma social, la baixa taxa de cobertura, la poca intensitat, denegacions i no sol·licituds o alts costos d'administració, entre d'altres. El professor de Sociologia de la UBha avançat que la prova pilot, malgrat que es definirà durant l'any que ve, inclouràamb participants de totes les edats i de totes les situacions socioeconòmiques. Rebran uns-amb adaptació posterior a la renda del perceptor per simular la fiscalitat si aquesta RBU s'implementés a tota Catalunya- amb unaLain ha destacat que, a diferència de la resta de proves pilot que s'han fet al món, la catalana tindrà unperquè s'aplicarà a tots els habitants dels dos o tres municipis escollits per poder observar, a més del comportament individual, la resposta de l'impacte a nivell institucional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor