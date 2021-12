Buscant agendes compartides per a una Espanya improbable

L'ha aplegat aquest dimecres l'exlíder de Podem i exvicepresident espanyol, l'historiador i exportaveu d'En Comú Podem al Congrés,i la dirigent d'ERC i actual delegada del Govern a Madrid,, per debatre entorn de si és possible democratutzar l'Estat. L'acte ha estat coorganizat junt amb eli amb l', on s'ha fet i moderat pel cap de Política de Público,Els punts de partida han estat clars des de l'inici. Iglesias ha començat assegurant que hi ha la possibilitat de democratitzar l'estat i que partir d'una posició en què l'estat és vist com un enemic, és fer-ho des d'una correlació de forces desigual. Ha citat, que definia la Transició com una. Amb totes les seves mancances, i la continuïtat de figures franquistes en àmbits del poder, la Transició va viure una "negociació" i va haver de plantejar alguns dels grans problemes que s'arrossegaven, com el de laPablo Iglesias s'ha referit al sistema de partits, que ara per ara només admet dues grans opcions, el de la suma de la dreta i l'extrema dreta, i un bloc progressista com el que s'ha anomenat. Per l'exlíder de, si les forces progressistes no assumeixen que l'estat és un espai d'intervenció que requereix decisions d'estat, acabarà governant el bloc de la dreta reaccionària, "que en part ja controla una part de l'estat"., ha afirmat Ester Capella, que ha explicitat la seva posició independentista, exposant l'"escac a la democràcia" que ara es viu, amb una dreta que ha "segrestat" la Constitució, fent impossible la seva reforma. Capella ha assenyalat que els sectors dominants a l'Estat li fan dir a la Constitució el que aquesta no diu, "com va passar amb el 155". "i no ens ha de ser indiferent el que passi a l'estat espanyol", ha assegurat, tot reclamant "una esquerra espanyola valenta".Capella ha afirmat que "parlar de democratitzar l'estat espanyol és reconèixer Catalunya com a subjecte polític, és fer-ho d'i del. Sense aquest reconeixement, l'estat no serà autènticament democràtic". Capella també ha assegurat que "Catalunya no tornarà mai a ser el que era abans de l'1-O".Domènech ha assegurat que "l'estat es pot democratitzar, la història ho mostra, la pregunta és si és possible ara". L'historiador ha assenyalat que l'estat és polièdric: el poder judicial és estat, però també ho és la Generalitat. Ha afirmat que. Xavier Domènech ha demanat als qui fins i tot rebutgen aquest estat que reflexionin en el fet que els interessa també a ells transformar l'estat:Xavier Domènech ha considerat que el PSOE no pot mantenir-se en el poder tan sols amb una posició dei de presentar-se com a alternativa al bloc de dretes: "Això no serà sostenible sense unade totes les forces progresistes". La majoria de la investidura, ha dit, potser no pot reformar laperò sí les, com la del Poder Judicial, o la d'organització de referèndums, o la del Tribunal Constitucional. "Hi ha d'haver una tàctica i una estratègia. Si només resistim, al final perdrem".Iglesias ha citatqui recentment va proposarper dur a terme transformaxions socials, econòmiques i territorials. Ha discrepat de Capella en la voluntat d'exigir valentia al PSOE: "No vulguem canviar al PSOE. Jo ara m'entenc amb Pedro Sánchez perquè he renunciat a convèncer-lo. La clau és assumir que el PSOE té legítim dret a ser el que vol ser". "O l'esquerra entén les regles de l'estat o l'estat estarà en mans dels qui sempre l'han controlat".Domènech ha advertit de l'impacte que pot tenir el moviment de l', que es presentarà a les eleccions com a bloc, no dividits entre Terol existeix i similars. "L'Espanya Buidada és, que obté els seus millors resultats a les províncies més despoblades".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor