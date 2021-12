A presó una veïna d'Amposta per apunyalar el seu company sentimental

Unaha ingressat a ladesprés de serdissabte passat a la matinada per. Els fets es van produir mentre tots dos residien temporalment al domicili d'un amic, a l'de la mateixa ciutat.Segons han explicat a l'ACN fonts pròximes a la investigació, una estona després que tots dos s'haguessin retirat a la seva habitació per dormir, cap a la una de la matinada, la. La dona el perseguia amb un ganivet a la mà després, suposadament, d'haver-loEl propietari de la casa va aconseguir treure-li l'arma de les mans i reduir-la fins a l'arribada de diverses dotacions dels, que van detenir-la. La víctima, de 30 anys, va requerirpera conseqüència de les punyalades, tot i que no es tem per la seva vida.Per la seva banda, la presumpta agressora, de 39 anys, va afirmar que, prèviament als fets, mentre la seva parella estava fora treballant, ella s'havia quedat a casa amb la parella de l'amic i havia consumit una gran quantitat d'. Després de passar a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta aquest dilluns passat, va ingressar a la presó per ordre judicial.

