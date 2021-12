Detingut un imam de Tortosa per suposades vexacions i agressions a infants

Elsvan detenir dilluns unper les suposadesque hauria infligit com a professor de xiquets i xiquetes que estudiaven al seu. Segons fonts policials, l'arrestat és també l'imam d'aquest centre de culte, situat al carrerde la ciutat, on acudeix la comunitat pakistanesa de la zona.Després de passar a disposició judicial el mateix dilluns va quedar en llibertat amb càrrecs i amb mesures, com a investigat pels. La investigació policial, que continua oberta, va arrencar arran d'informacions sobre casos d'als infants que acudien a l'oratori per estudiar l'Alcorà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor