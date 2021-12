Casos Lucrecia, Malaya i Gürtel

El tinent fiscal del, encarregat de les diligències de recerca relatives a, ha mort aquest dimecres a Madrid. Va ser el juny del 2020 quan va assumir la coordinació de les diligències per presumpta corrupció i frau a Hisenda que afecten el rei emèrit espanyol.Campos, de perfil, ocupava un dels llocs més alts dins com a fiscal dins la sala del Tribunal Suprem des de l'any 2005, a més d'exercir de delegat en matèria de delictes econòmics. També va ser fundador de la(UPF), a la qual va pertànyer l'actual fiscal general de l'Estat,Fiscal des del 1978, Campos va ser destinat afins al 1982 i posteriorment va ser destinat a, on el 1990 va aconseguir el lloc de tinent fiscal. El 1994 va ser nomenat fiscal de la secretaria tècnica i només dos anys més tard va accedir al Suprem, sent dels fiscals mésen assolir l'alt tribunal.En ser nomenat per liderar la investigació sobre l'emèrit, lava destacar que Campos pertanyia "a la més alta categoria de la carrera fiscal" i reunia "una extraordinària qualificació i experiència". Campos ha mort alsdesprés d'unque patia des de feia diversos anys.Durant el seu pas per la fiscalia de Madrid va destacar el seu paper en el cas de l'el 1992 de la immigrant dominicanaa l'antiga discoteca Four Roses de la capital espanyola. Va ser una sentència històrica per ser la primera mort reconeguda com a víctima deli laa l'Estat.Ja en arribar al Tribunal Suprem, Campos va portar molts assumptes ded'i va coordinar la tasca de la Fiscalia en causes com la del "" per corrupció urbanística ao el "".Malgrat l'impacte mediàtic de totes aquestes causes, però, Campos va aconseguir allunyar-se dels, centrant-se en la seva labor com ade causes econòmiques d'alta dificultat i com ade lesd'aspirants a jutges i fiscals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor